Massiv kritikk mot Trumps innreiseforbud Demonstrerer: President Donald Trumps nye Innreiseforbud førte til store demonstrasjoner på flyplassene i New York, Washington, Chicago, Minneapolis, Denver, Los Angeles, San Francisco og Dallas. Her fra protestene i San Francisco. (Foto: NTB scanpix) annonse Kritikken fra inn- og utland hagler etter at USAs president Donald Trump vedtok et innreiseforbud for personer fra sju muslimske land. Canada svarer med å ønske flyktninger velkommen. 29.01.2017 kl 14:12



Saken er også klaget inn for amerikansk rettsvesen.

I en ny presidentordre før helgen besluttet Trump å nekte flyktninger adgang til USA for en periode på 120 dager. Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid. I tillegg er det innført et midlertidig, generelt innreiseforbud for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Irak, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia og Jemen.

Utenriksminister Børge Brende (H) kaller det "sterkt beklagelig" at president Donald Trump har stanset USAs program for bosetting av flyktninger.

– Jeg er bekymret for de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen. Vi har en plikt og et ansvar for å beskytte mennesker på flukt, sier Brende i en uttalelse til NTB.

Ønskes velkommen

Canadas statsminister Justin Trudeau gjør det klart at flyktninger som nå blir avvist av USA kan komme til dem i stedet.

Den canadiske statsministeren sier at han ønsker å snakke med den amerikanske presidenten om suksessen Canada har hatt med sin flyktningpolitikk.

Regjeringen i Indonesia mener innreiseforbudet vil hindre kampen mot terror.

– Indonesia beklager dette dypt fordi vi mener det vil ha negativ påvirkning på den globale kampen mot terrorisme og håndteringen av flyktninger, sier Arrmanatha Nasir, talsmann for landets utenriksdepartement.

Tysklands statsminister Angela Merkel mener det ikke er mulig å rettferdiggjøre USAs innreiseforbud for personer fra hovedsakelig muslimske land.

Ikke enig

Storbritannias statsminister Theresa May er heller "ikke enig" i USAs beslutning om å nekte innreise til personer fra hovedsakelig muslimske land.

En talsperson for May opplyser også at Storbritannia vil kontakte amerikanske myndigheter hvis britiske borgere blir berørt av forbudet.

Frankrikes president François Hollande har bedt Trump om å respektere prinsippet om å hjelpe mennesker på flukt.

Dypt bekymret

Også Danmark og Sverige er kritiske til Trumps innreiseforbud

– Trumps gruppebeslutning om å blokkere folk fra bestemte land er uklok. Vi skal bedømme og møte hverandre som individer, skriver den danske utenriksministeren Anders Samuelsen på Facebook.

– Dypt bekymret for USAs beslutning om ikke å tillate innreise for folk fra bestemte land. Skaper mistillit mellom mennesker, skrev Sveriges utenriksminister Margot Wallström på Twitter lørdag.

Rettsavgjørelse

Nå har imidlertid en føderal dommer i Brooklyn avgjort at to irakiske menn med gyldig visum ikke skal sendes ut av landet. I stedet er de innvilget midlertidig opphold i USA. Ifølge menneskerettighetsorganisasjonen ACLU, som trakk saken inn for rettsvesenet, vil avgjørelsen også gjelde alle andre saker hvor folk allerede har kommet til landet med det som i utgangspunktet var gyldige visum, ifølge [URL]ABC News;http://abcnews.go.com/Politics/detained-york-airport-cairo-wake-trumps-executive-order/story?id=45109972[URL].

Innreiseforbudet har ført til store demonstrasjoner på flyplassene i New York, Washington, Chicago, Minneapolis, Denver, Los Angeles, San Francisco og Dallas.

Trump gir imidlertid uttrykk for at han er godt fornøyd med sin beslutning.

– Det fungerer veldig fint. Du ser det på flyplassene, du ser det overalt, sa Trump til reportere i Washington i helgen. (©NTB)