Markerte 35 år med vandreturer ENTUSIASTISK: Nils-Åge Vikingsdal fortalte om gamle gårder til gjengen som telte rundt 50 personer. (Foto: Eydehavn museet) annonse Kulturløypa på Eydehavn kan gi mye historisk føde, frisk luft og fine naturopplevelser. 27.06.2017 kl 11:26

INNSENDT

Eydehavn Museet har publisert følgende artikkel på Agderposten portal fritid:

50 på tur

Søndag var vi en hel gjeng på tur i Eydehavns skoger. Vi fulgte Kulturløypa fra Eydehavn skole og bort til Kloppedalsmyra. Der møtte vi flere fra Saltrød sportsklubbs frisbee-gruppe som demonstrerte idretten på Kloppedal Frisbeegolfbane. Imponerende anlegg og ferdigheter!

Kloppedalsmyra er Eydehavns gamle idrettsbane og tidligere samlingssted for utallige både fotballkamper og dansefester.

Turen gikk videre over den kunstige kanalen mellom Stemmetjenn og Ulfsryggtjenna, forbi den sagnomsuste meteorsteinen, over steingjerdet som viste den gamle kommunegrensen mellom Stokken og Holt, og opp på Berliheia, eller Månetoppen som ungene på Eydehavn kaller den.

Der var det vidt utsyn over Eydehavn og Tromøysund og rett til havs, selv om det gror igjen. Her var det tid for en pause og kort historikk om den gamle Nes-gården.

Mange fortalte

Langs hele løypa fikk vi informasjon om områdets historie av Helle Lofstad og hørte fortellinger fra egne opplevelser i skogsområdet av Helga Lid Ball og Venche Vigerstøl.

Turen gikk videre til Havnevollen og Robert Ommundsen fortalte om Sprø musikkfest med musikkinnslag av David Jørgensen. Festivalen er i dag over 30 år og var i starten et lite utendørs arrangement i Eydehavns skoger.

gamle gårder

Fra Havnevollen gikk turen videre langs den gamle veien til Tvedestrand, hvor vi fortsatt kan se rester av steinsettinger, og til Ulfsryggen.

Der fikk vi en entusiastisk beskrivelse av gårdenes historie av Nils-Åge Vikingsdal. Tusen takk til alle som var med og gjorde dette til en flott skogstur!

Vi anbefaler gjerne turen videre til andre. Løypa er cirka tre kilometer lang og går på stier og kjerreveier i lett terreng.

Denne historiske vandreturen åpnet årets sommersesong for Eydehavn Museet, som i år fyller 35 år. Velkommen innom museet i sommer!