Mann slo til kvinne på utested - kvinnen måtte til sykehus ILLUSTRASJONSFOTO: Dette bildet er tatt i Arendal ved en tidligere anledning. (Foto: Tom Bucher Hansen) annonse Festbråk, trafikkontroller og slåssing er blant hendelsene i nattens politilogg. 21.05.2017 kl 07:22 (Oppdatert 07:24)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282

Arendal 19.55: Ungdomsbråk

Politiet mottar klage på ungdommer ved tunnelen mellom Blødekjær og Barbu.

En politipatrulje rykker ut, men da den ankommer stedet er ungdommene borte.

Åmli 22.45: Promillekontroll

Politiet har avviklet promillekontroll på Simonstad. 15 bilførere blir kontrollert.

Operasjonsleder melder at det var ingen overtredelser.

Grimstad 23.30: Musikkbråk

Politiet mottar klage på høy musikk fra en leilighet i Storgaten.

Arendal 01.05: Kranglete gutter

Politiet får melding om en guttegjeng på fem-seks gutter som er kranglete i Arendal sentrum.

Operasjonsleder melder at politiet har gjengen under observasjon utover natten.

Aust-Agder 01.50: Festbråk

Politiet har i løpet av natten fått generelt mange meldinger om festbråk og musikk i distriktet.

Operasjonsleder melder at politiet ikke har kapasitet til å dempe alt.

Arendal 01.45: Kranglete mann

Politiet får melding om en kranglete mann på drosjeplassen. Mannen slår en plastflaske i panser på bil.

Politiet rykker ut og pålegger mannen å fjerne seg fra sentrum og komme seg hjem.

Arendal 02.15: Kvinne slått

En kvinne blir slått av en mann på utested i byen. Politi og ambulanse rykker ut til stedet. Mannen blir pågrepet.

Kvinnen tas med til sykehus for sjekk. Kvinnen er ved bevissthet.

Grimstad 02.50: Kranglete pasient

En beruset pasient krangler i ambulanse. Politiet bistår med å roe ned personen.

Arendal 03.10: Slåssing

Politiet får melding om slåssing ved Malmbryggen i sentrum. En mann blir pågrepet og anmeldes.

Arendal 03.00: Fartskontroll

UP har hatt kontroll på Hisøy. Det blir et førerkortbeslag etter at en bilfører blir målt til 97 km i 50 sone.

Det skrives også ut to forenklede forelegg.

Grimstad 04.00: Kjegler i veien

Reflekskjegler har veltet på Biesletta Grimstad. Politiet melder at det er vanskelig å komme forbi.

Arendal 05.00: Motortyveri

En mann er pågrepet for tyveri av flytebrygge med påhengsmotor. Mannen kjørte rundt med den.