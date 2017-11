Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Mann slo flere dørvakter på utested ARENDAL: Politiet måtte legge en mann i håndjern etter bråk på Langbryggen i Arendal natt til søndag. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse Trafikkulykke, vold og festbråk er blant nattens hendelser. Her er nattens politihendelser. 05.11.2017 kl 07:18 (Oppdatert 07:29)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 00.29 Birkeland: Tømte pulverapparat Melding om skadeverk på bolig. Tømt et pulverapparat. Politiet undersøker åstedet. 00.34 Arendal: Bortvist fra byen Mann bortvist fra sentrum for resten av natta etter å i beruset tilstand ha forstyrret ro og orden. 00.48 Arendal: Trafikkulykke Trafikkulykke på E18. Bil har gått rundt i østgående løp og blitt liggende på taket i veibanen. Les egen sak her: LES OGSÅ Personbil krasjet på E18: Ble liggende på taket i veibanen 01.19 Arendal: Vold mot dørvakter Mann pågrepet i sentrum av byen og anmeldt for å ha slått til dørvakter på et utested i sentrum. 01.39 Arendal: Trusler Kvinne pågrepet og anmeldt for å ha vært inne i flere biler samt kommet med trusler. 02.17 Arendal: Tatt med narkotika Mann pågrepet i Sentrum av byen og anmeldt for ordensforstyrrelse og besittelse av narkotika. 02.20 Grimstad: Løp på E18 Melding om mann som løper på E18 ved Bie. Borte da politiet ankom. 02.29 Arendal: Fant beruset person Natteravnene kommer over en beruset person i sentrum av byen. Tatt over av helsevesenet. 03.39 Tvedestrand: Høy musikk Verten av et et nachspiel/fest blir pålagt å dempe lydnivået og ikke forstyrre natteroen. 03.26 Grimstad: Dødt dyr Rådyr påkjørt på fylkesvei 420. Dyret døde.

annonse