Mann slått til blods i slagsmål i Lillesand ARENDAL: Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. (Foto: Ingmar Brokka Rike) EN mann er mistenkt for å ha slått en annen mann til blods i et slagsmål i Lillesand fredag kveld. 23.09.2017 kl 07:48 (Oppdatert 07:50)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Politiet fikk melding om slagsmålet klokken 23.10. - En mann skal ha slått til en annen. Fornærmede blør noe fra ansiktet,meldte politiet. Mistenkte ble pågrepet. Bråk i Arendal Klokken 02.41 fikk politiet også melding om ordensforstyrrelse i Arendal sentrum. - Overstadig beruset mann pågrepet og kjøres i arrest, meldte politiet.

