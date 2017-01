Mann skadd etter personbil kjørte inn i lastebil på E18

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

KOLLISJON PÅ E18: Det ble store materielle skader på personbilen i sammenstøtet. (Foto: Elisabeth Grosvold) VED SONGEVANNET: Veien måtte stenges under opprydningsarbeidet etter ulykken. (Foto: Elisabeth Grosvold) Politiet melder at en mann i 50-åra ble skadd da han kjørte inn i bakenden på en lastebil på E18 i Tvedestrand tirsdag kveld. 31.01.2017 kl 19:03 (Oppdatert 19:24)

Ingmar Brokka Rike

Ingmar Brokka Rike Tlf: 911 86 282 Politiet opplyser at de fikk melding om ulykken klokken 17.56. Ulykken skjedde på E18 ved Sundsodden i Songevannet. Alle nødetatene rykket ut til stedet etter melding om kollisjonen og veien ble sperret. Mann kjørt til sykehus - En skadd person kjøres til sykehuset i Arendal, melder politiet. Klokken 18.55 melder politiet at veien er åpen for alminnelig ferdsel. - Fører av bilen var en mann i 50 åra, legger operasjonsleder til. Tilstand uavklart Sørlandet sykehus i Arendal melder at de har mottatt den skadde bilføreren. - Tilstand uavklart, skriver Akuttmottaket på Twitter.