Mann pågrepet etter væpnet aksjon

En mann ble lørdag kveld pågrepet etter en væpnet aksjon på Rykene i Arendal. 24.12.2016 kl 19:13 (Oppdatert 19:40)

Tom Bucher Hansen

Politiet avdramatiserer hendelsen, men legger ikke skjul på at det dreide seg om en væpnet aksjon. - Vi kan bekrefte at det dreide seg om en væpnet aksjon. Ut over det kan vi ikke si så mye mer, sier operasjonsleder i Agder Politidistrikt til Agderposten. Det var først klokken 19.20 politiet på Twitter kunne melde om følgende: - En person pågrepet, mistenkt for trusler med skytevåpen. Hendelsen skjedde klokken 18.06.