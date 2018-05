Mann i 70-årene kom til rette etter leteaksjon LETTE HER: Her ved Natvigverven ble det søndag igangsatt leteaksjon etter en mann i 70-årene. Han kom senere til rette. (Foto: Irene Hegge Guttormsen) annonse Søndag kveld leter politi og mannskaper etter en mann i 70-årene på Natvig i Arendal. 27.05.2018 kl 17:52 (Oppdatert 18:56)

Silje Bratland Roksvåg

Tlf: 959 16 725

Mannen er ifølge politiet iført lys jakke, lyse bukser og mannen bruker briller.

Mannen ble sist observert i 15-tiden i området ved Natvig brygge, og to politipatruljer leter søndag kveld etter ham.

- Vi er per nå ikke bekymret for at han skal ha falt i vannet, men ingenting kan dessverre utelukkes, sier operasjonsleder.

Det fokuseres derfor på søk på land, men det vurderes fortløpende om mer ressurser skal settes inn i leteaksjonen.

- Om noen observerer en mann som passer til beskrivelsen som går rundt alene, vil vi gjerne ha beskjed, sier operasjonsleder.

Politiet ber publikum som har opplysninger om å ringe dem på 02800.

Saken oppdateres.