Mann hoppet i sjøen utenfor utested. Her er politiloggen Politi: Bildet er brukt som illustrasjonsfoto. (Foto: Arkivfoto) Utforkjøring med bil, mann som hoppet til sjøs og tyveri er blant hendelsene i nattens politilogg. 26.11.2017 kl 07:55 (Oppdatert 08:09)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Operasjonsleder i Agder politidistrikt forteller at det har vært en del ordensforstyrrelser natt til søndag. Disse har ført til bortvisninger, primært i sentrum av Arendal. - Julebordsesongen er i gang uten at dette har medført ekstra problemer for politiet, legger operasjonsleder til. 02.42 Arendal: Bil av veien Politiet fikk en melding om en bil som har kjørt av veien i Løddesølveien. Politiet rykket ut til stedet og fant ingen skadet i forbindelse med utforkjøringen. Det var veldig glatt på stedet, bemerket operasjonslederen. 02.12 Risør: Hoppet i havet Politiet fikk melding om at en mann hadde hoppet i sjøen ved et utested i Risør. Mannen ble tatt opp av vannet og tatt med inn i varmen. - Vedkommende ble sjekket av ambulanse. Det er ikke behov for videre oppfølging, forteller politiet 00.06 Arendal: Tyveri i leilighet Politiet fikk en melding om en mann som hadde tatt seg inn i en leilighet i Strømsbuveien. - Beboer var hjemme og hørte mannen i leiligheten. Personen ble pågrepet av politiet for tyveri i leiligheten, forteller operasjonsleder. 00.24 Grimstad: Falsk ID Politiet blir gjort oppmerksom på ungdom som forsøkte å komme inn med manipulert id på et utested i Grimstad. - Ungdommene hadde forsøkt å endre fødselsdata. Da stakk av før politiet kom til stedet, opplyser politiet.

