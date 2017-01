Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Mann gikk gjennom isen på Vegårshei annonse Politiet med kraftig ros til privatpersoner som fikk opp mannen fra isvannet i Eksjø . 01.01.2017 kl 07:29

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 37 00 37 51 Klokken 23.06 fikk politiet melding om en person som hadde gått gjennom isen på Eksjø. Etter kort tid hadde folk i området klart å få mannen opp i en båt - noe nedkjølt, forteller operasjonsleder over Twitter . Brannvesenet kom først til stedet, og tok kontrollen i påvente av politi og ambulanse. Mannen ble så kjørt til sykehus da de øvrige nødetatene kom frem. – For øvrig vil politiet gi masse ros til privatpersonene som handlet raskt og resolutt på stedet, skriver operasjonsleder. tarald.reinholt.aas@agderposten.no annonse