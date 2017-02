Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Mann falt ned fra hustak i Kragerø – hentes av luftambulanse

Et Sea King-helikopter er sendt til stedet etter at en person falt flere meter fra privat bolig i Kragerø. 19.02.2017 kl 15:03

Martin Øyvang (Varden)

Tlf: 414 59 967 Ulykke skal ha skjedd på Stabbestad. Det var Hovedredningssentralen Sør-Norge som først meldte om hendelsen. Politiet kjenner ikke til skadeomfanget, men sier at de er i nærheten og vil bistå hvis helikopteret trenger hjelp til landing. Artikkelen oppdateres annonse