Mann død etter ulykke i Vinje i Telemark

En mann i 40-årene døde og en annen ble skadd i en trafikkulykke på riksvei 362 i Vinje i Telemark. 20.05.2018

Politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt av veien klokka 13.30 søndag formiddag. Da nødetatene kom til stedet satt en person skadd i bilen, mens en annen lå under bilen.

– De siste opplysningene jeg har fått fra stedet går ut på at personen som fortsatt befinner seg i bilen er våken. Vi har ikke fått kontakt med vedkommende som har havnet under bilen, sa operasjonsleder Tore Grindem i Sørøst politidistrikt til NTB like etter klokken 14.

En drøy time senere kunne politiet opplyse at personen som lå under bilen, en mann i 40-årene, var bekreftet omkommet. Personen i bilen var da frigjort, og politiet opplyste at han pustet og var bevisst.

