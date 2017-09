Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Mann anmeldt etter å ha slått til dørvakt. Les nattens politilogg

Stjålet bil, branntilløp og vold er blant hendelsene i nattens politilogg. 02.09.2017 kl 07:48 (Oppdatert 07:49)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 06.44 Arendal: Bil stjålet En personbil er stjålet fra en privat adresse i løpet av natten. Bilen er en Peugeot 406. Eier anmelder tyveriet. 03.14 Grimstad: Branntilløp Politiet får melding om branntilløp i noen kvister og en hekk ved Dahlske Videregående skole. Brannvesenet slukker bålet. 02.51 Grimstad: Skadet mann Politiet kommer over en mann som har falt i en trapp og skadet seg. Mannen blir kjørt til legevakt i ambulanse for sjekk. 02.28 Grimstad: Krangel To brødre krangler og forstyrrer ro og orden. Begge blir bortvist fra sentrum for resten av natta. 01.57 Lillesand: Slo dørvert En mann blir pågrepet og anmeldt etter å ha slått en dørvert på et utested. Fornærmede anmelder forholdet. 00.52 Brokelandsheia: Forstyrrelser En mann blir innbragt og anmeldt for forstyrrelse av ro og orden ved et spisested.

