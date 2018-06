Mann alvorlig skadet etter arbeidsulykke i Iveland - fikk bjelker over seg Alvorlig skadet: En mann er alvorlig skadet etter en arbeidsulykke her på Moelven Limtre AS i Iveland. (Foto: Tipser) annonse En mann er alvorlig skadet etter en arbeidsulykke i Iveland. 28.06.2018 kl 11:11 (Oppdatert 13:08)

Politiet fikk melding om arbeidsulykken klokken 10.44 torsdag.

- Melding om arbeidsulykke ved bedriften Moelven Limtre, nødetater er på stedet, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt.

- Alvorlig skadet

Det er foreløpig uklart hendelsesforløp og skadeomfang.

Klokken 11.40 opplyser politiet at en mann skal være alvorlig skadet.

- Fraktet til sykehus med luftambulanse, skal være alvorlig skadet. Var ved bevissthet, opplyser operasjonslederen.

Fikk bjelker over seg

Klokken 12.05 opplyser politiet at arbeideren skal ha fått flere bjelker over seg og kommet i klem under disse.

Moelven Limtre ligger på Vatnestrøm i Iveland kommune. Avdelingen på Vatnestrøm er en del av Moelven-konsernet med virksomhet over store deler av landet.

På trefabrikken på Vatnestrøm lager man limtreløsninger for både en rekke ulike bygg i byggebransjen.

Artikkelen oppdateres