Mann (44) ble operert i går: - Det virker stabilt 44-åringen som ble livstruende skadet på E18-anlegget tirsdag fikk en tung del av en stor gravemaskin over seg. Arbeideren ble operert tirsdag kveld. 16.05.2018 kl 09:54

- Det jeg kan si er at han ble operert og overført til postoperativ avdeling i går. Meldingen fra sykehuset er at det virker stabilt, sier kommunikasjonsrådgiver Imi Vegge i Nye Veier AS.

Hun henviser til Oslo universitetssykehus for ytterligere informasjon om den skadde mannen.

Men ved Oslo universitetssykehus vil man onsdag morgen ikke si mer om 44-åringens tilstand.

- Vedkommende ble lagt inn med livstruende skader. Det er alt vi har lov til å gå ut med av informasjon, sier pressekontakt Hedda Holt ved Oslo universitetssykehus.

Måtte frigjøres

Det var like før klokken 11.00 tirsdag formiddag at nødetatene fikk melding om arbeidsulykken på E18-anlegget ved Langang i Tvedestrand kommune.

Både brannvesen, politi, ambulanse og luftambulanse ble sendt til stedet. Den skadde arbeideren var da fastklemt inne på området og måtte frigjøres av nødmannskapene.

Politiet opplyste tirsdag at vedkommende hadde fått klem- og knusningsskader i underkroppen. 44-åringen ble først flydd til sykehuset i Arendal, men senere overført til Oslo universitetssykehus - som betegnet skadene som livstruende.

Anleggsarbeider

Den skadde 44-åringen er ansatt som anleggsarbeider i selskapet Pon, en underentreprenør til AF Gruppen - under byggingen av den nye E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

Han er ifølge politiet ikke hjemmehørende i distriktet, men har bostedsadresse et annet sted i landet.

AF Gruppen opplyser at de har mobilisert sin krisestab, som jobber med å ta vare på familien til den skadde og kollegene på anleggsområdet.

- Nye Veier støtter nå AF Gruppen og Pon i arbeidet med å følge opp den skaddes familie og kolleger på anleggsstedet. Nye Veier setter alltid sikkerheten for de som jobber sammen med oss først. Hva som har skjedd kommer vi sammen med AF Gruppen til å gå nøye gjennom, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør E18 i Nye Veier til selskapets nettside.

Truffet av del av gravemaskin

Politiet etterforsker arbeidsulykken for å klarlegge hva som gikk galt. Tirsdag ettermiddag jobbet kriminalteknikere på stedet for å sikre tekniske bevis. Det ble også gjennomført avhør av vitner til selve ulykken.

- Det var under arbeid med nye E18 at ulykken skjedde. Man skulle flytte på en gravemaskin, som er så stor at den må delvis demonteres for å flyttes. Det var i forbindelse med denne demonteringen at en stor og tung del skulle løftes av. Denne delen falt av og traff arbeideren, sier etterforskningsleder Morten Tobiassen ved Tvedestrand lensmannskontor til Agderposten.

Politiet kan onsdag ikke si noe om hvor tung delen var som traff arbeideren.

- Det vil komme frem i rapporten fra kriminaltekniker, men den er ikke klar ennå, sier Tobiassen.

Tok tid

Den 44 år gamle mannen ble liggende i klem under den tunge gravemaskindelen. Han måtte frigjøres av nødmannskapene etter at de kom frem til stedet.

Arbeideren ble sendt til sykehus med klem- og knusningsskader i underkroppen.

- Akkurat hvor lenge vedkommende har ligget i klem vet jeg ikke per nå, men det er snakk om tiden det tok for nødetatene å komme frem til stedet og få frigjort ham, sier Tobiassen.

Heller ikke politiet har onsdag mer informasjon om tilstanden til den skadde 44-åringen.

Intern gransking

- Krimteknikere har jobbet på stedet og det ble gjennomført en del avhør av vitner i går. Det vil bli flere avhør etterhvert, sier Tobiassen.

Verken AF Gruppen eller Nye Veier ønsker onsdag å si noe mer om hendelsesforløpet og årsaken til ulykken.

- AF Gruppen iverksatte allerede i går kveld arbeidet med en intern gransking av ulykken. Granskingen skal finne ut hva som skjedde. Vi kan ikke si noe om årsak nå og regner med at granskingen vil ta omlag to uker, sier Imi Vegge i Nye Veier AS.

Vurderer strakstiltak

«Hva som skjedde og hvordan det skjedde blir nå undersøkt av offentlige myndigheter, som Arbeidstilsynet og Politiet. Nye Veier vil i tett samarbeid med hovedentreprenøren AF Gruppen granske ulykken» heter det på Nye Veiers hjemmeside.

Imi Vegge forteller at granskingen vil danne grunnlag for eventuelle strakstiltak og andre tiltak som følge av ulykken.

- Det er for tidlig å kunne si noe om konsekvensene for videre arbeid på anlegget. Vi må vente på granskingen, sier Vegge.

Annerledes allmøte

Onsdag var det planlagt markering av at E18-prosjektet mellom Tvedestrand og Arendal er over 50 prosent ferdig.

- Det var tillyst et allmøte, hvor vi blant annet skulle markere at prosjektet er kommet halvveis. Dette møtet kommer nå til å få en annen karakter, med bakgrunn i det som har skjedd, sier Imi Vegge.

I motsetning til det som først var planlagt, blir allmøtet nå lukket for presse og allmenhet.

- De som var tettest på ulykken i går skal være med og de har gitt uttrykk for at de ikke ønsker presse tilstede, sier Vegge.