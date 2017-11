Mann (29) mistet lappen i 50-sonen

Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Tirsdag stilte UP-mannskapene seg opp langs Vestervei, Tvedestrand. Kontrollen ga fangst: En mannlig bilist på 29 år ble målt til 78 km/t i 50-sonen, opplyser operasjonsleder via Twitter. UP har hatt fartskontroll i Vestervei, Tvedestrand. En mann 29 år anmeldes for å ha kjørt i 78 km/t i 50-sone. Beslag av førerkort. — Politiet i Agder (@politiagder) 21. november 2017 Det førte til politianmeldelse – og førerkortbeslag. Samme dag holdt UP-mannskapene også kontroll på fylkesvei 416 ved Moen i Risør. Det resulterte i fire forenklede forelegg. Høyeste målte hastighet der var 83 km/t i 60-sonen.

