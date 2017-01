Mange rømte etter homo- vedtaket : (Foto: ) Lovendringen Tidligere har Grunnlovens paragraf 2 hatt formuleringen «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion». Den er nå borte.

I stedet kom følgende formuleringer i Grunnlovens paragraf 16: «Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.» Dette er nytt fra nyttår: Fra 1. januar 2017 er Den norske kirke et eget rettssubjekt.

Myndighet og arbeidsoppgaver overføres fra staten til kirken.

1600 prester og andre kirkelige medarbeidere som har vært statsansatt, får kirken som arbeidsgiver.

Lovendringer (se annen faktaboks) gjør at staten ikke lenger knytter seg til ett trossamfunn. Da Kirkemøtet åpnet for likestilling av hetero- og homofile brudepar, meldte fem ganger så mange av Den norske kirkes medlemmer seg ut i Agder og Telemark enn vanlig. 02.01.2017 kl 07:14

Inger Stavelin

2016 har gitt Den norske kirke to store ras i form av utmeldelser: Først da kirkedørene ble åpnet for vielse av likekjønnede, og så da utmelding kunne ordnes via internett.

Den første bølgen av utmeldinger kom da Kirkemøtet med stort flertall gikk inn for å få utarbeidet en liturgi for homofile ektepar den 11. april. På landsbasis førte det til at rundt fire ganger så mange som normalt meldte seg ut av Den norske kirke.

April og mai

Men i Agder og Telemark ble utslaget enda større: Nesten fem ganger så mange meldte seg ut i april, og dobbelt så mange som gjennomsnittlig måneden etter.

Mens tallet på utmeldelser lå rundt 100 per måned i januar, februar og mars i vårt bispedømme, økte det til 443 i april og 207 i mai. Antall innmeldelser steg ikke lokalt, og lå rundt 30 over en normalmåned på landsbasis i april.

Så roet utmeldingstallene seg over hele landet i juni og juli, før et nytt, og enda mye større ras av utmeldelser løsnet fra kirken i august: Da ble det mulig å melde seg ut over internett.

Ny bølge i august og september

Nesten 26.000 mennesker meldte seg ut på landsbasis i august, og kloss på 2.000 av dem forsvant fra menighetene i Agder og Telemark. De ekstraordinære utmeldingene fortsatte også i september, og havnet tilbake på gjennomsnittet igjen mot slutten av året.

Den norske kirke opplevde totalt 40.900 utmeldelser i 2016, og 2.900 innmeldelser (dåp er ikke inkludert i innmeldingstallet). I 2015 var det til sammenligning drøyt 15.000 som meldte seg ut. Medlemstallet var 3,76 millioner mennesker den 1. desember i år, mot 3,8 millioner ved inngangen av året.

– I Agder og Telemark øker vi litt i antall medlemmer i år, men vi går litt ned i prosent av befolkningen, forteller leder for Agder og Telemark bispedømmeråd Jan Olav Olsen.

Dåp er innmelding

Når kirkesamfunnet her lokalt både har rekordmange utmeldelser og samtidig en vekst i antall medlemmer, skyldes det først og fremst at barn døpes til medlemskap omtrent som før. I tillegg har noen brukt den digitale inn-og utmeldingssiden til å sjekke om de er medlem og funnet ut at de ikke var – og har så meldt seg inn.

– Vi har 340.000 medlemmer i Agder og Telemark. Det er sånn ca 73 prosent av befolkningen. Det er relativt lavt i forhold andre bispedømmer, men det skyldes ikke at folk er mindre kristne her: Det skyldes at vi har et stort innslag av frimenigheter, sier Olsen.

Ikke bekymret

Han er ikke bekymret over årets medlemsfrafall.

– At vi mistet noen tusen da det ble enkelt å melde seg ut digitalt, er en helt naturlig konsekvens. Vi har ikke som mål å ha medlemmer som ikke vet om det eller som ikke ønsker å være det, sier Olsen.

Hvor det ble av de som meldte seg ut i protest mot homovedtaket, er usikkert. Leder Anne Mari Schiager Topland i Arendal og omegn predikantforening har ikke observert spesielt mange innmeldelser i de frikirkelige samfunnene hun møter gjevnlig. Hun er selv hovedpastor i Arendal Frikirke.

– Frikirkens menigheter har fått noen innmeldelser som følge av Kirkemøtets vedtak i april, men ikke mange. Jeg har spurt noen av de andre pastorene også, og har ikke inntrykk av at noen har fått merkbar økning som følge av det. Men jeg har ikke egentlig noen tall på det, sier hun.