MacGregor med oppkjøp verdt 16 millioner euro PRAKTBYGG: MacGregor flyttet inn tidligere i år inn i nye lokaler i Barbu. (Foto: Anne Gro Ballestad) annonse Bedriften kjøper vinsjeselskapet Rapp Marine Group for å styrke seg innen fiskeri og forskning. 21.12.2017 kl 21:27 (Oppdatert 21.12.2017 kl 21:29)

«Med RMG vil MacGregor få muligheten til å tilby komplette løsninger med avanserte vinsjer og tilhørende kontrollsystemer», heter det i en pressemelding.

Virksomhetsoppkjøpet hadde en verdi på om lag 16 millioner euro, opplyser selskapene.

– Vi gleder oss over at vi nå kan forene krefter med MacGregor og bli en del av dette selskapet. Avtalen vil gi en gevinst for kundebasen innen denne nisjen, som nå vil bli tilbudt en større portefølje av sikkert og effektivt utstyr fra en leverandør til deres spesielle fartøy,» sier Terje Arnesen, CEO hos RMG i pressemeldingen.

– Med vår portefølje fra MacGregors Triplex har vi allerede i dag en sterk posisjon innen fiskeri- og forskningssegmentet. Med denne investeringen vil vi ytterligere styrke vår posisjon innenfor dette segmentet,» kommenterer administrerende direktør Høye Gerhard Høyesen i MacGregor Norway AS.

Transaksjonen ventes å være ferdigstilt i løpet av første kvartal 2018. RMG har rundt 120 ansatte, hovedsakelig plassert i Norge, USA og England.

Agderposten omtalte i november MacGregors kutt på vel 50 av sine ansatte: «En brutal hestekur, men vi skal reise oss igjen», uttalte direktør Høyesen da.

