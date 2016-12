Må i fengsel: Kjørte 162 km/t uten lappen på uregistrert motorsykkel annonse En 25 år gamnmel mann må i fengsel etter råkjøring på E18 i Lillesand i august. 27.12.2016 kl 13:37



En 25 år gammel mann er dømt til 30 dagers fengelsstraff for kjøring av en uregistrert motorsykkel påsatt falske skilter, i 162,2 kilometer i timen på motorveien i Lillesand.

Ikke førerkort

Mannen hadde ikke førerkort og unnlot og stanse for politiet, skriver Lillesands-Posten.

Det var 23. august i år at mannen ble målt i 162,2 kilometer i 100-sonen i Lillesand. Han kjørte en uregistrert motorsykkel med falske skilter og hadde heller ikke gyldig førerkort. Han unnlot å stanse for politiet.

I retten avga mannen en uforbeholden tilståelse, skriver Lillesands-Posten.

Tilsto

– Retten finner at forholdene samlet sett kvalifiserer for fengsel i 36 dager. Sterke allmenpreventive hensyn gjør seg gjeldende i denne type saker, og i tillegg finner retten at individualpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt. Siktede representerer en alvorlig trafikksikkerhetsrisiko. Han viser ingen respekt for veitrafikklovgivningen, og synes heller ikke å ha noen forståelse av alvoret i sine handlinger. Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse. Tilståelsen kom svært sent, og foranlediget unødvendig mye etterforsking. Tilståelsen har kun hatt betydning prosessøkonomisk ved at saken gikk som tilståelsesdom og ikke som hovedforhandling. Retten finner som følge av siktedes tilståelse at straffen skal settes til 30 dager fengsel, heter det i rettsboken.

Tatt tidligere

Det er skjerpende at siktede kjørte en uregistrert motorsykkel påsatt kjennemerker tilhørende et annet registrert kjøretøy. Det er videre klart skjerpende at siktede heller ikke hadde førerkort for motorsykkel.

Av dommen går det også frem at 25-åringen er ilagt bøter i 2015 for kjøring uten gyldig førerkort og fartsoverskridelse.

I tillegg til fengselsstraffen ble mannen fradømt retten til å føre motorvogn for en periode på 18 måneder.