Luftambulanse måtte hente 16-åringer fra fjellet MÅTTE HENTES: Luftambulansen fra Arendal måtte rekvireres til Bykle etter bekymringmelding rundt to 16-åringer som satt fast på fjellet i Setesdal. (Foto: ) To 16-åringer måtte hentes med helikopter fra fjellet i Bykle kommune i Setesdal lørdag kveld. 11.11.2017 kl 20:43

Tom Bucher Hansen

Tlf: 913 36 284 Det var etter en bekymringsmelding fra familiene til de to ungdommene som førte til redningsaksjonen ved 19.30-tiden i kveld. Begge ble hentet med luftambulanse og kjørt til lokalt legekontor for videre behandling Etter forholdene bra – Etter melding fra familie ble det iverksatt en aksjon for å lokaliserer og hente ut to ungdommer på 16 år som trengte hjelp på fjellet. Begge ble hentet med luftambulanse og kjørt til lokalt legekontor for videre behandling. Det går etter forholdene bra med dem begge, melder operasjonsleder Eivind Formoe i Agder politidistrikt ved 20.30-tiden.

