Lucky kan vinne frisørbransjens Oscar GODE: Tara Lyche er daglig leder i Lucky frisør som for andre året på rad er nominert til årets frisørkonsern 2018. Her vasker hun håret til Daniel Halvorsen som fredag ble kåret til årets lærling i Aust-Agder. For andre år på rad er Lucky frisør i Arendal, Grimstad og Tvedestrand nominert til årets frisørkonsern. Fredag ble dessuten deres frisør Daniel Eliassen Halvorsen kåret til årets lærling.



Frisørene i Lucky-salongene har tradisjon med å delta i NM for frisører og har flere ganger hentet hjem medaljer. Men i fjor deltok Lucky for første gang i klassen for «Frisør konsern» og endte opp med å bli en av fire nominerte.

Det samme har skjedd i år og prisutdelingen skjer under en stor bankett i Oslo Spektrum 17. mars.

LES OGSÅ: Lucky ble lykken for familien Lyche

Gjev pris

– Årets Frisør er frisørbransjens svar på Spellemannsprisen og Oscar. Tittelen Årets Frisørkonsern er virkelig den gjeveste prisen man kan vinne i frisørbransjen og vi er veldig stolte over at vi på Sørlandet også kan hevde oss helt i toppen sammen med tre store frisørkonsern som har hovedkontor i Oslo. Kjente konsern som Nikita blitt nominert og vunnet denne prisen tidligere, forteller daglig leder Tara Lyche i Lucky.

Årets lærling

– Nominasjonen til Årets Frisørkonsern 2018 fikk vi vite om fredag formiddag. Fredag kveld ble en av våre frisører som fullførte svenneprøven meget godt i oktober 2017, kåret til Årets lærling i Aust-Agder, blant 670 lærlinger, fortsetter Lyche.

Hun mener denne dagen var den mest fantastiske i frisørkjedens 40-årige historie.

Familiekonsern

I år er det nemlig 40 år siden Taras far, Anders Lyche åpnet sin første salong i Arendal. Moren Noreen er også frisør og det var hun som var tidlig ute og så hvor viktig det var å selge gode produkter i frisørsalingen. Dette har gitt konsernet en vesentlig del av omsetningen.

Også Taras lillesøster Thea arbeider i familiekonsernet.

