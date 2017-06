Løvefest i barnehagen SAMLING: Rundt om i fylket er det flere Løvebarnehager. Nylig markerte Fjellknausen barnehage på Myråsen i Grimstad at den skal følge løveloven. Her er kreativ styrer Kristin Lindseth Møster i sving. (Foto: Innsendt) SMIL: Regnbueløven i levende live - som Hanne Opstadmo. (Foto: Innsendt) UTSTILLING: Løver i mange varianter pryder barnehagen. (Foto: Innsendt) VÅTT: Alle fikk kaste våt svamp på Regnbueløven, Joakim Jegterberg... (Foto: Innsendt) annonse Regnbueløven brukes som pedagogisk verktøy for å skape en bedre hverdag for barna. 19.06.2017 kl 13:13



Torsdag 15. juni feiret Fjellknausen barnehage i Myråsen at vi har blitt en Være Sammen Løvebarnehage, med en stor løvefest.

Egen løvelov

Løvefesten er en høytidelig markering av at barnehagen har jobbet lenge med Være Sammen, og at alle barna kjenner Regnbueløven og kan løveloven.

Være Sammen er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen.

Gjennom Være Sammen fokuserer vi på voksenstilene, med fokus på autoritative voksne, det vil si en varm og grensesettende voksen.

En varm og grensesettende voksen arbeider bevisst med å utvikle gode relasjoner til barna, og viser en aksepterende holdning.

En autoritativ voksenstil påvirker barn i en positiv retning, dette gjelder også barn med utfordrende atferd.

Videre fokuserer Være Sammen på tidlig innsats og håndtering av utfordrende atferd.

Personalet har jobbet jevnlig med kollegaveiledning, dette for å bli mer bevisst over egne arbeidsmetoder, utveksle erfaringer og reflektere over egen praksis.

Hver sin løve

I hverdagen møter barna Regnbueløven i samlinger, på tur og i aktiviteter.

Regnbueløven er et symbol på hvordan vi skal være sammen, og hvordan man skal være mot hverandre.

Man skal være seg selv, men samtidig gi plass til andre.

Hvert team i barnehagen har hver sin løve, og alle har laget et slags sovested/hus til han.

Alle team har sin historie på hvordan løven kom, for eksempel har noen funnet løven på tur i skogen, mens et team har funnet løven på Island.

Løven er naturlig med i hverdagen, han har til og med vært med en ansatt på tur til Dubai.

En tur til dyrlegen på Bergemoen har løven også vært.

Kastet svamp

Da dagen for markering endelig kom, startet vi dagen med en stor fellessamling i amfiet vårt.

I samlingen kom Regnbueløven på besøk til oss, og da fikk vi skiltet som viser at vi er en Løvebarnehage.

Etter samling var det klart for aktiviteter; da kunne barna være med på å kaste svamp på løven, sette halen på løven, ansiktsmaling, kaste på boks, lage løvekrone og danse til Være Sammen-sangene.

Etter alle aktivitetene, var det tid for måltid, da fikk barn og voksne servert nydelig pastasalat, kake som var pyntet som løve, grønnsaker og fruktsalat.

Innsendt av Jeanett-Mari Pedersen,

pedagogisk leder i Fjellknausen barnehage.