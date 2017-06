Lørdag blir det festdag med ny byste KLAR: Svend Lauvrak holder her på med forberedelsene til den store dagen. annonse Lørdag er det stor festdag i Mykland. Da vil det bli avduking av byste av professor i historie Knut Mykland (1920-2005) på Holtejordet vis-à-vis Joker Mykland 09.06.2017 kl 15:32



Knut Mykland var født og oppvokst i Mykland. Han ble i 1957 tilsatt som den første professor i historie ved Universitetet i Bergen, og bidro her til å bygge opp et markant historisk institutt.

Sluttførte bygdesoge

Mykland ble kjent for flere viktige historieverk, også lærebøker for mange generasjoner. Det er de tre medlemmene av bygdesogenemnda i Mykland som står bak initiativet, Magne Risdal, Vigleik Frigstad og Svend Lauvrak.

De sluttførte prosjektet til Knut Mykland med bygdesoge for Mykland, der han rakk å utgi to bind innen kort tid før sin død. I 2009 utga de kulturbindet, som representerte avslutningen på det store bygdebokprosjektet i Mykland. For dette ble Risdal, Frigstad og Lauvrak tildelt Froland kommunes kulturpris i 2009 under en høytidelig tilstelning på Frolands verk kultursenter høsten dette året.

Programmet lørdag starter med at en representant for bygdesogenemnda ønsker velkommen. Deretter vil Vigleik Frigstad holde en kort orientering om arbeidet og bakgrunnen for initiativet.

Barnebarn avduker

Selve avdukingen vil Knut Myklands barnebarn Guro Marie Mykland Marvik stå for, mens ordfører Ove Gundersen vil gratulere og invitere alle til lunsj i ungdomshuset Fritun like ved, der det vil bli musikalsk innslag ved familien Kallevig og også anledning til ordet fritt.

