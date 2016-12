Lite snø har skapt rekordinteresse for skøyter SKØYTESKJÆR: Justine (16) går på skøyter i det fine juleværet på Frogner stadion i Oslo julaften. (Foto: NTB scanpix) annonse En mild, snøfattig høst har ført til glimrende skøyteforhold på vann i store deler av landet, men har man ikke riktig utstyr, kan man få problemer om uhellet er ute. 29.12.2016 kl 16:32

NTB

Tlf:

– Vi ser rekordinteresse for skøytegåing på vann, sier forfatter og skøyteentusiast Rolf Utgård til NTB. Han har holdt flere kurs den siste tiden for folk som er interessert i å lære hvordan de trygt kan ferdes på isen.

Fra Trøndelag og nordover regnes isen på vannene som trygg for skøyteløpere. På Vestlandet må man over 500 meter over havet for å finne god is, mens man på Østlandet må på vann som ligger mellom 100 og 300 meter over havet.

Ti centimeter

For at et vann skal regnes som trygt å bevege seg på, skal det måles ti centimeter tykkelse på isen.

– Det tar høyde for variasjoner i isen på vannet, sier isvarsler Ånund Kvambekk i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Han anbefaler å ta med seg ispigger til å ha rundt halsen, tau eller kasteline og et tørt skift i en vanntett pose om ulykken skulle være ute. En sekk med en vanntett pose luft kan hjelpe med å flyte. Dessuten er det fornuftig å gå flere sammen og måle isen flere ganger under turen.

– Man får kjøpt isstaver. Det er en kraftig stav som man dunker i isen. Klarer man ikke dunke den gjennom, er isen ti centimeter tykk eller mer.

Utgård anbefaler å skaffe seg turskøyter om man skal gå på vann. De kan klipses fast i vanlige skistøvler.

Når ulykken er ute

Forrige vinter gikk 36 personer gjennom isen og fire døde. Så langt i vinter har seks personer gått gjennom, ifølge tall fra Varsom. Oversikten viser at i gjennomsnitt går flest gjennom isen i januar, mens de fleste dødsulykkene skjer i april.

– Ofte skjer ulykker fordi folk har målt tykkelsen på isen ett sted, for så å bevege seg over på et annet område der det er tynnere is, sier Kvambekk. Strøm i vannet, bekkeutløp og os kan føre til at isen er tynnere i noen områder. På store vann kan også vind gjøre at isen ikke er like tykk overalt.

Om man skulle være uheldig å gå gjennom isen, bør man kare seg tilbake den veien man kom. Der vet man at isen har holdt før.

På våren skal man være spesielt forsiktig, advarer Kvambekk.

– Vårisen er råtten og det er veldig vanskelig å komme seg opp igjen.

Meld fra

– Folk går stadig gjennom isen. Det er ikke noe farlig, men man må melde fra om det ligger igjen noe ved råken, slik at nødetatene ikke blir nødt til å rykke ut, sier Utgård.

Fjerde juledag rykket nødetatene ut etter melding om at det var funnet staver ved en råk i Lyseren i Østfold. Personen som hadde gått gjennom meldte senere seg selv og fortalte at han var uskadd.

Utgård mener det viktigste er å unngå panikk om man skulle gå gjennom.

– Ha utstyret i orden og tenk at det går bra. Det er ikke farlig å bli kald. Man kan ligge i vannet i flere minutter uten å bli nedkjølt. (©NTB)