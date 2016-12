Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Lettere skadd etter å ha kjørt av veien i varebil annonse En 39 år gammel mann er kjørt til legevakten med lettere skader etter at han kjørte ut i en sving på riksvei 9 ved Ose i Bygland kommune onsdag ettermiddag. 21.12.2016 kl 16:22 (Oppdatert 07:30)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 37 00 37 83 Politiet melder at ulykken skjedde klokken 16.00 onsdag ettermiddag. - Det skal være er enslig kjøretøy som har kjørt av veien. Det var en person i bilen ifølge Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral, skriver operasjonsleder i Agder politidistrikt.. Nødetatene er på vei. Politiet opplyser at det er svært glatt på stedet. En person lettere skadd Klokken 16.21 melder operasjonsleder ar politipatruljen er på ulykkesstedet. - En person er tilsynelatende lettere skadd. Patruljen melder også at det er ekstremt glatt på veien, skriver operasjonsleder. Veitrafikksentralen er varslet om forholdene og vil sørge for at det blir sendt ut strøbil. Ingen mistanke om uforsvarlig kjøring Klokken 17.11 beskriver operasjonsleder hendelsesforløpet slik: - Det er en varebil, med gode dekk, som har kjørt av veien i en sving. Utforkjøringen har skjedd på grunn av svært glatt vei, skriver operasjonsleder. Bilføreren er en 39 år gammel mann. Han er kjørt til legevakten for en sjekk. - Det er ingen mistanke om rus eller uforsvarlig kjøring, legger politiet til. annonse