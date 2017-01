Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Leter etter savnet kvinne i Arendal LETEAKSJON: Politimannskaper og et Sea King deltar i leteaksjonen etter en kvinne i Arendal som ble meldt savnet tirsdag. (Foto: Elisabeth Grosvold) LETEAKSJON: Det pågår tirsdag kveld en større leteaksjon etter en savnet kvinne i Arendal. (Foto: Elisabeth Grosvold) HELIKOPTER: Et Sea King deltar i leteaksjonen etter en savnet kvinne i Arendal tirsdag kveld. (Foto: Elisabeth Grosvold) SAVNET: En kvinne i begynnelsen av 50-årene er savnet i Arendal. Leteaksjonen pågår i området rundt Nedenes i Arendal. (Foto: Elisabeth Grosvold) annonse Det er tirsdag kveld iverksatt leteaksjon etter en savnet kvinne i Arendal. Både Sea King og politiet deltar i aksjonen. 03.01.2017 kl 20:26

Jørund Flaa

– Politiet har iverksatt leteaksjon etter en kvinne som ble meldt savnet tidligere i dag, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt, Ole Bjørn Kleivane, til Agderposten. Kvinnen skal ha blitt meldt savnet i løpet av tirsdagen. Leteaksjonen pågår nå i området rundt Nedenes i Arendal. Sea King deltar Politiet opplyser til Agderposten at politipatruljer med hunder deltar i søket, det samme gjør et Sea King-helikopter. – Vi bistår politiet i en leteaksjon. Ytterligere informasjon må gis av politiet, får Agderposten opplyst ved Hovedredningssentralen. LETEAKSJON: Det pågår tirsdag kveld en større leteaksjon etter en savnet kvinne i Arendal. Foto: Elisabeth Grosvold Etter det Agderposten forstår leteaksjonen pågått siden noe før klokken 20.00. Kvinne i 50-årene - Arendal - Nedenes, det foregår en leteaksjon i området. Flere redningsressurser deltar i søket etter en dame i begynnelsen av 50 årene, opplyser operasjonsleder på Twitter. – Vi har ingen flere kommentarer til leteaksjonen på det nåværende tidspunktet, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane til Agderposten. Artikkelen oppdateres