Lederen i Arendal Frp fratas sitt medlemskap etter hard debatt 24.01.2017 kl 19:05

Etter et fire timer langt møte bak lukkede dører sender styret i Aust-Agder Frp ut pressemelding med følgende tittel: "Lokallagsleder i Arendal fratas sitt medlemskap i Frp med umiddelbar virkning"

Det står ikke noe om stemmeavgivningen i pressemeldingen, men Agderposten kjenner til at det skal ha vært hard debatt. På møtet var det både personer som støtter Ingebjørg Godskesen, og personer som støtter Åshild Bruun-Gundersen.

- Jeg er overrasket over at de kunne finne på å bruke det virkemiddelet. Det finnes ikke grunnlag for å ekskludere meg. Jeg har ikke brutt partiets etiske retningslinjer, og aldri hetset noen. Det er andre som har skrevet mye kraftigere og mer hetsende innlegg enn meg. Jeg er glad i partiets politikk, men vil legge til at dette er ikke verdens undergang for meg, sier Bjørnar Solvei til Agderposten tirsdag kveld.

Han skal anke saken til partiets sentralstyre.

Flere medlemmer skal ha fått advarsel om utestengelse fra partiet, og det kan dreie seg om opp mot 10-15 personer.

- Har vært en ressurs

Bjørnar Solvei var lokallagsleder i Arendal Frp og har vært medlem i partiet siden 2012. Han var leder for fylkets største lokallag det siste året.

I pressemeldingen står følgende begrunnelse:

"Han har vært en stor ressurs for partiet. Det er stor takhøyde i partiet for uenigheter og det aksepteres at partiets medlemmer kan ytre sine meninger, også offentlig. Men det finnes en grense for hvor uenigheter går fra å være en konstruktiv diskusjon, til når den blir skadelig for partiet og partiets medlemmer.

Fylkesstyret i Aust-Agder FrP aksepterer at det er uenigheter i fylket om hvorvidt Aust- og Vest-Agder fylker skal slås sammen, og at det primære standpunktet til partiet er å jobbe videre for å legge ned fylkeskommunen i sin helhet. Fylkesstyret har også akseptert at krav om nytt nominasjonsmøte er gitt i henhold til partiets vedtekter. Men som leder av fylkeslagets største lokallag har man ansvar for å løse konflikter og til å forhindre at konflikter eskalerer. I partiarbeid skal man ta hensyn til sine partikollegaer og respektere deres meninger og oppfatninger, selv når de er uenig med en selv. Fylkesstyret har ønsket en annen løsning, men har ikke lykkes med å finne en minnelig løsning med Solvei.

Fylkesstyret har vurdert saken opp mot vedtektenes §3.2 der det heter at «et medlem som har brutt partiets program, vedtekter, retningslinjer, eller handlet på en måte som kan bidra til å skade partiets eller partimedlemmers omdømme, kan fratas sitt medlemskap enten permanent eller for en tidsavgrenset periode.»

Vedtak:

Aust-Agder FrP fratar Bjørnar Solvei sitt medlemskap i Fremskrittspartiet på bakgrunn av hans handlinger og offentlige uttalelser som han har kommet med. Disse vurderes som grove brudd på partivedtektenes §3.2.

Solvei kan anke fylkesstyrets vedtak til sentralstyret i Frp."

Også mangeårig medlem av partiet, Ingart Blikra fratas sitt medlemskap, på grunn av offentlige og private uttalelser. Helge Christophersen kommer fra det med kun advarsel om utestengelse.

Det ekstraordinære fylkesstyremøtet ble avholdt bak lukkede dører på partikontoret i Arendal sentrum. Agderpostens journalist fikk ta bilder før møtet startet.

Møtet ledes av fylkesleder Peter André Busch. Blant dem som deltar, er gruppeleder i fylkestinget og (foreløpig) stortingskandidat Åshild Bruun-Gundersen, politisk nestleder Chim Andreas Kjølner, organisatorisk nestleder Martin Konstali, studieleder Silje Haugli, medlemsansvarlig Odd Gunnar Tveit, medlem Mariann Birgitte Slettene, andrekandidat til Stortinget, Ingelinn Lossius-Skeie og varamedlem Edward Terjesen.

Sittende stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen har møte-, forslags- og talerett i styret, men ikke stemmerett. Hun er forhindret på grunn av tjenestereise til Strasbourg.

Talsmann

På agendaen sto ekskludering av tre medlemmer: Leder i Arendal Frp, Bjørnar Solvei, Ingart Blikra og Helge Christophersen.

Fylkesleder Busch og nestleder Kjølner stemte sammen med Bruun-Gundersen i fylkestinget.

Omstridt førstekandidat: Åshild Bruun-Gundersen deltar på møtet, men Ingebjørg Godskesen er i utlandet. Foto:

Etter at nyvalgt stortingskandidat Åshild Bruun-Gundersen stemte for fylkessammenslåing i fylkestinget, har Solvei vært talsmann for nytt nominasjonsmøte. Han mener selv det ikke finnes grunnlag for eksklusjon, og at rollen som talsmann og skriving av avisinnlegg er et naturlig del av ledervervet.

Pizza og cola

Med Peppes-pizza og cola på bordet skulle eksklusjonssakene behandles. Politikerne var ordknappe før møtet ble satt.

– Dette er ikke første gang partiet behandler eksklusjonssaker, dessverre. Men det er lenge siden sist, sier Kjølner.

