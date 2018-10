Låvebrann i Grimstad kan få etterspill BRANN: Det begynte å brenne i en låve i Grimstad lørdag ettermiddag. (Foto: Stein Larsen) Politiet undersøker om uaktsomhet var årsak til låvebrannen i Grimstad lørdag. Det var verken dyr eller mennesker inne i låven som brant i Opplandsveien. 27.10.2018 kl 14:27 (Oppdatert 21:38)

Silje Bratland Roksvåg

Tlf: 959 16 725

Politiet oppretter undersøkelsessak for å se om det er grunnlag for å straffe dem som fyrte opp et bål i Opplandsveien lørdag ettermiddag, skriver Grimstad Adressetidende..

Nødetatene rykket ut til stedet like før halv tre lørdag ettermiddag.

Det brant da i en låve i Opplandsveien like ved Rorevannet.

- Det var beboere på stedet som meldte fra til brannvesenet, som igjen varslet oss, opplyste operasjonsleder Lars Hyberg til Agderposten.

Beboerne var selv i gang med slukking på stedet før nødetatene kom frem. Branntilløpet oppsto fra glør fra et bål som hadde spredd seg.

- Brannvesenet er fremme, brannen er slukket, meldte 110-sentralen klokken 14.30.

Grimstad Adressetidende skriver at politiet tok seg en alvorsprat med et par på stedet.

- Det stemmer at et bål har spredd seg til kledningen i uthuset eller låven. Men det er ikke snakk om store skader, og alt var slukket da vi kom fram, sier operasjonsleder Lars Hyberg ved Agder politidistrikt ved 15-tiden.

- Som vi alltid gjør ved brann, opprettes det en undersøkelsessak for å vurdere om det er gjort noe uaktsomt. I fall kan det bli reaksjoner, sier han til Adressa.l.