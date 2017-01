Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Langet ut et spark da han skulle ransakes

Den ene berusede restaurantgjesten slapp med en bortvisning. Den andre sparket seg til et arrestopphold etter episoden i Juskestredet i Grimstad.

22.01.2017 kl 07:49 (Oppdatert 07:50)

Tarald Reinholt Aas

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Klokken 23.46 hadde ifølge politiet en av restaurantene i Juskestredet, Grimstad, problemer med to berusede gjester som var nektet adgang Politiet bortviste den ene, enn mann på 30 år. Den andre, en mann på 33 sparket ifølge operasjonsleder til polititjenestemannen i beinet da han skulle ransakes. Dermed sikret 33-åringen seg en pågripelse og ble kjørt til arrest.

Les om nattens øvrige hendelser i landsdelen her: Politiloggen: vold, bråk og bortvisninger preget natten.