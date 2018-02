Lange køer og vanskelige kjøreforhold etter ulykke på E18 ULYKKE: Tre biler var involvert i ulykken ved Grimstadporten på E18 onsdag morgen. (Foto: Stein Larsen) E18: Fra ulykken ved Bietunnelen på E18 onsdag morgen. (Foto: Tipser) ULYKKE: Tre biler var involvert i ulykken ved Grimstadporten på E18 onsdag morgen. (Foto: Stein Larsen) KAOTISK: Køer og vanskelige forhold på E18 i Grimstad etter ulykke. (Foto: Stein Larsen) ULYKKE: Ulykken skjeddf på E18 ved Grimstadporten onsdag morgen. (Foto: Stein Larsen) KORK: Kø i begge retninger på E18 etter ulykken ved Grimstadporten. (Foto: Vidar Fløde) ULYKKEN: Her står en av bilene på tverke i veibanen etter kollisjonen i Grimstad. (Foto: Henrik Bang) annonse Tre biler er involvert i et trafikkuhell ved Bietunnelen i Grimstad. E 18 var stengt, men åpnet for trafikk igjen kl. 08.49. 28.02.2018 kl 08:19 (Oppdatert 11:33)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282 Bjørn Atle Eide

Tlf: 913 86 536 Stein Larsen

Tlf: 901 93 048

Skadeomfanget etter ulykken er foreløpig ukjent.

Ulykken ble meldt til politiet klokken 07.47.

Vegtrafikksentralen opplyste kl. 08.18 at E18 er midlertidig stengt. Det er omkjøring på FV 420 via Vikkilen til Vik.

Kl 08.49 melder Vegtrafikksentralen at veien igjen er åpen for trafikk.

Tre biler var involvert i ulykken ved Bietunnelen. Nødetatene var på stedet ved 08.15-tiden.

Kjedekollisjon

Ifølge politiet var det en kjedekollisjon. Det var en sjåfør i hver bil, ingen av dem var fastklemt i bilene, og alle var ved bevissthet da nødetatene kom til stedet.

Ulykken førte til store problemer i trafikken, både på E18 og omkjøringsveier.

Agderposten fikk i 8.15-tiden opplyst at det var kø på fire-fem kilometer på begge sider av ulykkesstedet.

Også på omkjøringsveien, fv. 420 via Vikkilen, er det saktegående kø, får Agderposten opplyst.

Ny ulykke

Bare en halv time senere smalt det litt lenger vest på E18 i Grimstad, ved Øygårdsdalen, der en bil kjørte i midtrekkverket - les mer her.

Flere steder i distriktet er det vanskelige kjøreforhold - les mer her.

Isen fryser på rutene

Kjøreforholdene er svært krevende. Nedbøren smelter og fryser til på frontrutene, og flere steder langs veiene har blister stoppet for å skrape is av bilrutene - les mer her.

Har du tips eller bilder - send epost

Artikkelen oppdateres