Lang tjenestetid i Frikirken PÅ SCENEN: Det vanket blomster fra barn og unge i menigheten. (Foto: Privat) annonse To sentrale karer i Arendal frikirke ble takket av med stor fest. 23.06.2017 kl 07:18



– For mange er dere personer som alltid har vært der. For menigheten har dere vært bærebjelker.

Arendal Frikirke var fylt med mennesker i alle aldre til takkegudstjeneste i fint sommervær søndag 18. juni.

Pastor Halvard Myhren avslutter nå sin tjeneste etter 22 år i menigheten og er den pastor som har lengst tjenestetid i menighetens 140 årige historie. Som kollega har han de siste tre årene hatt Johan Jørgen Aurebekk – også han går nå av med pensjon etter til sammen 35 år med lederansvar i menigheten.

God med folk

Under gudstjenesten ble de behørig takket – og flere takkens ord og atskillige blomster ble overrakt under samværet som fulgte etter at kirkekaffe og bløtkaker var fortært.

Halvard Myhren er kjent av mange og kjenner «halve byen». Hans evne til kontakt og kommunikasjon med mennesker i alle aldre og i nær sagt alle situasjoner, har hatt stor betydning. Dette ga seg også utslag i samarbeid med andre menigheter og kirkesamfunn i byen, noe han ble spesielt takket for. At han i tillegg er en god poet, forfatter av flere bøker, hobbyfotograf og ivrig bowler viser noe av bredden i hans personlighet.

Nåværende hovedpastor i menigheten, Anne Mari Schiager Topland trakk frem Halvards lyttende øre, hans åpne holdning og evne og vilje til å gå en ekstra mil for den gode sak. Til tross for helseutfordringer har han fylt stillingen og vel så det – med mye besøkstjeneste og annet skjult arbeid. Den røde tråden gjennom hans liv og virke var også det hans siste preken dreide seg om – at Gud er god.

35 år

Johan Jørgen Aurebekk er læreren som giftet seg med arendalsjente og ble boende her med sin familie. I 35 år har han vært i lederskapet av menigheten – og de tre siste årene også som pastor.

Gjennom alle disse år i ulønnet, frivillig tjeneste for kirkens herre og det kristne fellesskap. Med humor og selvironi takket han selv for tiden og hva som hadde fått ham til å fortsette så lenge – inspirasjonen fra menneskene i menigheten. – Vi må fortsette å gjøre hverandre gode, påpekte han.

Det var takketaler og blomster på rad og rekke, videooverført hilsen fra Frikirken sentralt og gode ord fra ulike enkeltpersoner og virkegrener innad i menigheten til disse to ledere som nå blir pensjonister. Litt vemod var det også, men likevel overskygget av glede, takknemlighet og optimisme.

Innsendt av Signy Ropstad Aas