Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Lager søndagstreff på Farmen Farmen: Sandvika gård fotografert dagen før innspillingen begynte. (Foto: Tore Ellingsen) PÅ MARKEDET: Ordfører Robert Cornels Nordli møtte Halvor Abusland på marked på Narestøbrygga. Søndag besøker ordføreren gården. (Foto: ) annonse Søndag kan man prøve seg på tvekamp og møte noen av Farmen-deltakerne i Sandvika. 15.11.2017 kl 11:29

Eierne av Sandvika gård og Arendal kommune ønsker alle velkommen til en dag med aktiviteter og underholdning. Her kan du prøve deg i tvekamper, oppleve stemningen på markedet, teste utedoen og møte noen av dyrene fra serien. Med oss på laget har vi Wannado, som har ansvaret for alle aktivitetene på Farmen-sendingene på TV2. Det skriver Arendal kommune på Sideblikks nettside. Ordfører Robert Cornels Nordli tar turen. Det gjør også to av deltakerne, Camilla og Eunike, sammen med mentor Karl Fredrik Lundberg. Det blir trekkspill- og felemusikk ved Dag Ellefsen og Venche Vigerstøl med mulighet for en svingom, åpen låve, bakstehus og smie. Næs Jernverksmuseum demonstrerer smiing og viser smedkunst. Flosta historielag har stand med salg av lokalhistorie. IL Sørfjell selger vafler, kaffe, saft, mens det blir markedsboder med bakst, ost, kjøtt, pølse og lignende som man vanligvis der på Farmen-markedet på som ble spilt inn på Narestøbrygga. Friluftsrådet Sør har bålpanne, så folk oppfordres til å ta med pølser og lignende selv. Arrangementet er et fellesprosjekt mellom kommunen og gårdeierne. Mer info man kan finne på Sideblikks hjemmeside. Artikkel publisert av Arendal kommune, Sideblikk på nett

annonse