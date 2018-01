Kvinner siktet for hallikvirksomhet i sørlandsby annonse Politiet hadde mistanke om organisert salg av seksuelle tjenester på to thaimassasjesalonger i sentrum av Kristiansand, og gikk til aksjon. 23.01.2018 kl 08:54 (Oppdatert 08:54)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354

Aksjonen mot de to salongene fant sted 5. januar i år.

– På stedet ble det pågrepet to kvinner som begge er siktet for for hallikvirksomhet,

Det opplyser leder av felles enhet for etterforskning i Agder politidistrikt, Leif Vagle, i en pressemelding.

– Den ene av de pågrepne er innehaver/eier av begge masjasjesalongene og hun har har delvis erkjent straffeskyld. Den andre pågrepne kvinnen har ikke erkjent straffeskyld, opplyser Vagle, og fortsetter:

– Under aksjonen ble det sikret bevis som kunne bekrefte at det hadde foregått salg av seksuelle tjenester samme dag. Stedene har hatt fokus fra politiets side over lengre tid og ved den ene salongen har det tidligere blitt pågrepet en kunde for kjøp av seksuelle tjenester. Vedkommende som ble pågrepet for sekskjøp ble ilagt en bot pålydende kr 15 000,- sier Vagle.

Politiet har rutinemessig varslet begge huseierne og «gjort dem oppmerksomme på hva som er avdekket på deres eiendom», melder politiet.

– Dette gjør politiet i slike saker, med forebyggende fokus. Fortsetter den straffbare aktiviteten, kan huseier/vert også bli siktet for hallikvirksomhet om han utviser grov uaktsomhet. I dette tilfellet var begge huseiere ukjente med hva som har foregått på disse salongene og de ønsker å samarbeide med politiet for hindre fortsatt straffbar virksomhet, sier Vagle.

«Agder-politiet har mistanke om at det også foregår salg av seksuelle tjenester på andre massasjesalonger i Kristiansand», og jobber nå videre med dette, heter det i pressemeldingen:

«Kommuneoverlegen i Kristiansand og miljørettet helsevern er informert, og vil følge opp denne saken i tett samarbeid med politiet»