Kvinne til sykehus etter utforkjøring på Vegårshei

En kvinnelig bilist er sendt til sykehus for kontroll etter en utforkjøring på Vegårshei onsdag morgen. 06.09.2017 kl 08:46 (Oppdatert 09:29)

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Politiet fikk melding om trafikkulykken klokken 08.03 onsdag morgen. – Vegårshei v/ Vegarheim. Trafikkuhell. Bil har kjørt ut, mulig på et jorde. Politiet og ambulanse på vei, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt. Klokken 09.25 opplyser politiet at kvinnen er kjørt til sykehus for kontroll. - Bilberger henter bilen. Politiet ferdige på stedet, opplyser operasjonsleder.

