Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Kvinne skadd i voldsepisode i Kristiansand VOLDSEPISODE: Hendelsen skjedde i parkeringshuset bak Kilden i Kristiansand. (Foto: Tor Erik Schrøder / Scanpix) annonse En kvinne er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en alvorlig voldsepisode i et parkeringshus ved Kilden i Kristiansand. 06.02.2017 kl 17:27

NTB – Vi vil foreløpig ikke gå ut med detaljer om hendelsen eller si noe om hva slags redskap som ble brukt. Politiet jobber nå på stedet, opplyser operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt. Kvinnens tilstand er foreløpig ukjent. Ifølge Fædrelandsvennen ble en mann pågrepet i nærheten av åstedet like etter hendelsen. Voldsepisoden skjedde i Kilden parkeringshus, som ligger på Odderøya sør for Kristiansand sentrum. Flere vitner er avhørt på stedet. Et område rundt den innerste trappeoppgangen i parkeringshuset er stengt av. Politiet fikk melding om voldsepisoden like etter 16 mandag. (©NTB) annonse