Kvinne skadd i MC-ulykke

En kvinne (33) er kjørt til sykehus etter utforkjøring med MC på E18 i Risør. 26.05.2017 kl 20:55

Politiet fikk melding via AMK-sentralen klokken 19.53 fredag kveld.

Et ungt par på hver sin motorsykkel skal ha kommet vestfra på E18 da ulykken skjedde i Vinterkjærkrysset.

– Det kan se ut som de skulle ta av til Risør, og så har avkjøringen kommet for brått på for den ene av dem, forteller operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane til Agderposten.

Den kvinnelige føreren mistet kontrollen over kjøretøyet og raste over ut av veien og over en gressplen.

Ambulanse kom raskt til stedet.

Kvinnen var ved bevissthet og ble undersøkt på stedet. Kvinnen, som er 33 år, er kjørt til sykehuset for sjekk. Det virker ikke som det er snakk om alvorlig personskade, opplyser operasjonsleder Kleivane.

