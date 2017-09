Kvinne siktet for to drap på Sørlandet PRESSEKONFERANSE: En kvinne er siktet for to drap i Kristiansand. Her fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt under pressekonferansen. (Foto: NTB scanpix) annonse Politiet: En kvinne i 40-årene er pågrepet og siktet for to drap i Kristiansand. 26.09.2017 kl 15:13 (Oppdatert 17:36)

En kvinne i 40-årene er pågrepet og siktet for to drap i Kristiansand i 2002 og 2014.

Politiet har etterforsket saken siden 6. april 2014, da en mann i 60-årene ble funnet død på et hotellrom på det tidligere First Hotel i Kristiansand.

– Obduksjonsrapporten viste at fornærmede døde av forgiftning. Mannen og den siktede er tidligere samboere og har to mindreårige barn sammen, sa fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille i Agder politidistrikt under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Hun sier at mistanken mot kvinnen er blitt gradvis styrket siden 2014.

– Etter hvert har etterforskningen av 2014-saken gitt tilstrekkelig grunnlag for også å mistenke kvinnen for et drap i 2002 på en mann i 50-årene. Det er en familierelasjon mellom de to. Mannen ble funnet død i sin bolig, sier Hille.

Den pågrepne kvinnen er foreløpig ikke avhørt.

Hille sa under pressekonferansen at pågripelsen og siktelsen kom etter en lengre etterforskning. Fremover kommer politiet til å gjennomføre en lang rekke avhør i saken.

Kvinnens advokat, Ole Andreas Thrana, sier til NRK at hun stiller seg uforstående til siktelsen.