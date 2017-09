Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Kvinne siktet for drap på Sørlandet KRISTIANSAND: Politihuset. PÅTALELEDER: Fungerede påtaleleder for Agder politidistrikt Cecilie Pedersen Hille. (Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix) Politiet: En kvinne i 40-årene er pågrepet og siktet for drap på Sørlandet. 26.09.2017 kl 15:13 (Oppdatert 16:15)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 I dag, tirsdag 26. september, ble en kvinnen i 40-årene pågrepet og siktet for drap, opplyser Agder-politiet i en pressemelding. Det vil bli gitt ytterligere informasjon i en pressekonferanse på politihuset i Kristiansand fra klokken 17. Der kommer fungerende påtaleleder Cecilie Pedersen Hille til å være til stede. Hvor og når drapet har funnet sted, er det foreløpig ikke meldt noe om. Agderposten kommer tilbake med mer

