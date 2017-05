Kvinne innlåst i møbelbutikk ringte politiet STOA SENTER: Kvinnen ble innelåst i Skeidar-butikken som ligger her på Stoa Senter. (Foto: Arkiv) annonse En voksen kvinne måtte låses ut fra Skeidar på Stoa i Arendal etter at hun ble igjen i butikken etter stengetid fredag kveld. 19.05.2017 kl 20:01 (Oppdatert 20:06)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 911 86 282

Operasjonsleder Per Kristian Klausen forteller at kvinnen ringte politiet da hun fant ut at hun var innelåst.

Politiet fikk telefon klokken 19.19. Skeidar-butikken stenger klokken 19.00 på hverdager. Butikken er en del av Stoa Senter.

Operasjonsleder forteller at da politiet kontaktet ansatte i butikken var de allerede varslet og kvinnen var låst ut.