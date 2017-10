Få full digital tilgang til alt innhold i 1 måned for kun 59,- Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Kvinne i 60-årene overfalt i sitt eget hjem i Kristiansand OVERFALL: Illustrasjonsfoto. (Foto: NTB scanpix) En kvinne i 60-årene er sendt til sykehus etter å ha blitt funnet skadd i sitt eget hjem i Vågsbygd i Kristiansand. Politiet tror det dreier seg om et overfall. 20.10.2017 kl 14:26

NTB Kvinnen er sendt til sykehus for behandling av skader hun er påført, opplyser politiet til Fædrelandsvennen. Ifølge TV 2, har hun ikke livstruende skader. Politiet fikk melding om overfallet klokken 10.56 og jakter nå på to personer. De gjennomfører også en rundspørring i området mens kriminalteknikere jobber med å sikre spor. – Vi er i gang med å avhøre personer som kan ha interessante opplysninger, sier etterforskningsleder Kjell Erik Eriksen i Agder politidistrikt til Fædrelandsvennen. Kvinnen vil bli avhørt av politiet så snart hun er i stand til det. Det var naboer som meldte fra om overfallet. (©NTB)

