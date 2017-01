Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Kvinne i 20-årene mistenkt for fyllekjøring annonse En kvinne i 20-årene ble stoppet bak rattet av politiet natt til lørdag. 07.01.2017 kl 08:45

Jørund Flaa

Tlf: 37 00 37 88 Kvinnen ble stoppet av en politipatrulje på Bjorbekk i Arendal ved 05-tiden tidlig lørdag morgen, – Kvinne i 20 årene mistenkes for promillekjøring, blodprøve tatt, førerkort beslaglagt, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt på Twitter. Utover dette har ikke politiet meldt om andre hendelser i Aust-Agder natt til lørdag. annonse