Full tilgang i 1 måned for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Kvinne gikk seg vill på Nedenes i Arendal annonse Den bortkomne kvinnen hadde telefonisk kontakt med poltitiet og kom etter kort tid til rette igjen. Her er søndagens politi-hendelser. 03.12.2017 kl 21:40 (Oppdatert 21:40)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Klokken 20.24 kom meldingen om at en person hadde gått seg vill i Nedenes-området i Arendal. – Kontakt med henne pr telefon, meldte Agder-politiets operasjonsleder. Kort før klokken 21 opplyste politiet at vedkommende var tilbake i god behold. Ingen farts-tatt Mellom klokken 16.45 og 17.30 ble det holdt trafikkontroll på riksvei 9 ved nord for Bykle. 25 kontrollerte – ingen overtredelser, oppsummerte operasjonsleder. Biltyveri Klokken 16.30 ble en sølvfarget Toyota Corolla meldt stjålet fra Lillesand sentrum. Bilen kom siden til rette. Skole-innbrudd Tidligere søndag rykket politiet ut til Valstrand skole i Birkenes etter melding om innbrudd. – Åstedsundersøkelse foretatt, uvisst hva som eventuelt er stjålet, tvitret politiet. LES OGSÅ – Farmen er av større verdi for selvfølelsen enn for turistene

LES OGSÅ

annonse

annonse

annonse

annonse