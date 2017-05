Kvinne fikk det dobbelt så moro lørdag kveld To vinnere: Disse tallene gjorde to spillere til Lotto-millionærer lørdag kveld. (Foto: Norsk Tipping) annonse Ikke bare vant hun 4,5 millioner kroner i Lotto en gang. Rekka hadde hun like godt levert to ganger denne uken. Dermed fikk hun det dobbelt så moro lørdag kveld. 06.05.2017 kl 21:16

Den griseheldige vinneren kom denne helgen ikke fra Sørlandet, men fra Østfold. Hun var kvinne og hadde bostedsadresse i Fredrikstad.

Norsk Tipping kunne lørdag kveld melde at kvinnen hadde levert samme Lotto-rekka to ganger. Dermed håvet hun inn to topp-premier – og over 9 millioner kroner.

2 x 4,5 millioner

Da Norsk Tipping ringte kvinnen i 50-årene ved 21-tiden lørdag, fortalte de først at hun hadde en rekke som hadde gått inn med syv rette, og at hun hadde vunnet over 4,5 millioner.

– Oi! Jeg hadde aldri forventet å få en telefon fra Norsk Tipping. Tusen takk! Jeg vet ikke hva jeg skal si, utbrøt hun.

Så la «julenissene» fra Norsk Tipping til:

– Men ikke nok med det! Du hadde levert to like rekker, og dermed vinner du en millionpremie til. Til sammen 9.114.570 kroner!

– Hæææ?

– Hæææ? Jeg får helt sjokk. Nå er jeg stum, sier hun.

– Hva skal du bruke pengene til?

– Jeg klarer ikke tenke. Dette er helt uvirkelig. Jeg må la det hele synke inn før jeg klarer å svare på det, sa den ferske millionæren.

Møring

Den andre Lotto-vinneren med syv rette og som vant 4.557.285 kroner var en mann fra Møre og Romsdal.

Lørdagens vinnertallene er: 2–4–5–7–16–23–25.

Tilleggstall: 31