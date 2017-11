Kvinne (56) gikk seg vill i skogen – funnet i god behold

Full digital tilgang i 1 måned for kun 59,-. Få umiddelbar tilgang her. Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

Jørund Flaa

Tlf: 913 20 109 Politiet fikk melding om at kvinnen hadde gått seg vill i skogen ved Vatne i Lillesand klokken 23.19 onsdag kveld. – Familie melder kvinne 56 år savnet etter at hun skal ha gått seg vill i skogen. Savnedes bil funnet ved Vatne, opplyser operasjonsleder i Agder politidistrikt ved 02-tiden natt til torsdag. Politiet iverksatte dermed leteaksjon etter kvinnen. Både politihund og flere politipatruljer ble satt inn i søket etter kvinnen. Klokken 01.30 ble kvinnen funnet. – Funnet i god behold av politihundepatrulje sør for Store Eftevann, opplyser operasjonsleder. – Kvinnen kjøres til legevakt. Familien er varslet, opplyser Agder politidistrikt.

