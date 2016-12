Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for kun 99,- Klikk her Hei! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Klikk her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Kvinne (23) og gutt (2) snurret med bil og landet på taket annonse To personer er fraktet til sykehus etter at en bil snurret rundt på glatta og landet på taket ved Sanden Såre i Valle kommune. 21.12.2016 kl 20:30 (Oppdatert 21.12.2016 kl 22:37)

Ingmar Brokka Rike

Tlf: 37 00 37 83 Agder politidistrikt meldte først om en trafikkulykke på riksvei 9 ved Honnevje i Valle kommune onsdag kveld. Meldingen fra politiet kom klokken 20.25. - Bil snurret på glatt vei og gått rundt på taket, skrev operasjonsleder. To år gammel gutt i bilen Føreren av bilen er en 23 år gammel kvinne. Politiet skrev videre at kvinnen hadde med seg en to år gammel gutt i bilen. - Begge er kjørt til sykehus for undersøkelse. Skadeomfang uvisst, men ser ikke ut til å være alvorlig, meldte politiet. LES OGSÅ: Mann (39) lettere skadd etter å ha kjørt av veien i varebil Svært glatt på riksvei 9 Ifølge politiet er det ingen mistanke om rus eller uforsvarlig kjøring. - Det er svært glatt på stedet. Sak opprettes rutinemessig, avsluttet politiet. Uvisst hvor ulykken skjedde 110 Agder meldte først om trafikkulykken klokken 19.54. Da ble det opplyst at trafikkulykken hadde skjedd i Valle sentrum ved Joker-butikken. Etter det Agderposten kjenner til skal ulykken heller ikke ha skjedd ved Honnevje i Valle, men Sanden Såre som ligger 10 km nord for Valle sentrum. annonse