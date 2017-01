Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Kvige tok beina fatt i Risør Illustrasjonskvige: Det var ikke denne kviga som rømte, men en artsfrende i Risør. (Foto: Tarald Reinholt Aas) annonse – Gi beskjed hvis noen ser den utenfor et gjerde, hvor gresset sikkert er grønnere enn innenfor, oppfordrer politiets operasjonsleder. 31.01.2017 kl 09:46 (Oppdatert 10:42)

Tarald Reinholt Aas

Tlf: 957 78 354 Det unge storfeet fant veien over gjerdet i 9-tiden tirsdag morgen. Det savnes en kvige i fra Hjembuveien i Risør. Gi beskjed hvis noen ser den utenfor et gjerde hvor gresset sikkert er grønnere enn innenfor — Politiet i Agder (@politiagder) 31. januar 2017 Hjembu gård i Risør meldte fra til Agder-politiet, som videreformidlet etterlysningen: – Det savnes en kvige i fra Hjembuveien i Risør. Gi beskjed hvis noen ser den utenfor et gjerde hvor gresset sikkert er grønnere enn innenfor. Klokken 9.35 var kviga fortsatt savnet, men hjemgården har god tro på at den vil komme til rette.