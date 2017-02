Få full digital tilgang på Agderposten i 1 måned for 99 kroner. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

annonse annonse annonse Krigshelten fyller 99 – dødsattesten er fra -44 DØDSATTESTEN: Etter torpederinga utanfor Normandie D-dagen 6. juni 1944 trudde den norske forsvarsleiinga i London at Monrad Mosberg var drept. I pakksekken sin fann han dødsattesten, som han har tatt godt vare på, foreløpig i over 72 år. Foto. Jan Kløvstad (Foto: ) annonse Monrad Mosberg har fortsatt dødsattesten sin. Laurdag fyller han 99 år og måndag blir det åpen for krigshelten. 06.02.2017 kl 16:23

INNSENDT Krigsveteranen Monrad Mosberg fyller 99 år laurdag 11. februar, og Bokbyen ved Skagerrak og Sandøya vel inviterer til selskap på Terna Kafé i Tvedestrand sentrum måndag 13. februar klokken 15. Vi spanderer blautkake på jubilanten og dei nærmaste, og så kjøper vi andre kaffe, te, kake og det vi elles har lyst til i kaféen. Det blir noen talar, ordet fritt og hyggeleg stemning. Det er heidersmenneske som Monrad Mosberg vi kan takke for freden frå 1945. 97 år: Anlaug Stranger, Monrad Mosberg, direktør Audun Myhre ved Stiftelsen Arkivet og tvedestrandsordførar Jan Dukene på Mosbergs 97-årsdag for to år sidan. Foto: Jan Kløvstad Monrad Mosberg har arbeidd som sjømann, var i dei norske styrkene på Shetland under 2. verdskrigen, blei torpedert utanfor Normandie på D-dagen 6. juni 1944, og er ein av dei høgast dekorerte nålevande norske krigsdeltakarar. Han har vore adjutant for kronprins Olav, kaptein i Marinen, sjef for marinebasen i Marvika i Kristiansand, rekefiskar i mange år etter han pensjonerte seg frå Forsvaret. I 2011 ga han ut boka Katastrofekonvoien PQ 17 (Bokbyen Forlag), ei bok som også inneheld eit kapittel om Monrad Mosbergs eigen krigsinnsats, skriven av kommandørkaptein Ola Bø Hansen. Velkomen til Terna kafé i Tvedestrand. Publisert av Bokbyen, Sideblikk på nett annonse