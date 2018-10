KrF-topp beklager uttalelser om Ropstad ØNSKER IKKE ROPSTAD SOM LEDER: Lokallagsleder i KrF, Tormod Vågsnes mener Kjell Ingolf Ropstad er for ung og har for lite tyngde til å kunne overta som partileder i Kristelig Folkeparti. (Foto: Privat) Leder i KrF Arendal, Tormod Vågsnes, beklager sine uttalelser om Kjell Ingolf Ropstad. 31.10.2018 kl 22:39 (Oppdatert 22:44)

Jon Andreassen

Tlf: 411 73 822

I et intervju med Agderposten søndag gikk den lokale partilederen hardt ut mot at Kjell Ingolf Ropstad var riktig mann til å lede KrF nasjonalt, dersom nåværende leder Knut Arild Hareide trekker seg etter det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

– Jeg mener at det er for tidlig. Tiden er ikke kommet for Ropstad ennå. Han er for ung og har foreløpig for liten tyngde, uttalte Vågsnes.

Nå, etter å ha fått tenkt seg litt om, erkjenner KrF-toppen at uttalelsene ble feil.

I en e-post til Agderposten onsdag beklager han det han sa om partifellen.

– Jeg burde ha svart helt annerledes på spørsmålene jeg fikk av journalisten. Jeg har et stort engasjement for partiet, og i en slik samtale kan fort ord bli helt feil, skriver han.

– Kjell Ingolf Ropstad er en av de beste vi har, og vil bli en svært god partileder når tiden er der. Jeg har også beklaget mine uttalelser overfor Kjell Ingolf, står det videre.

Nestlederen fra Evje er kanskje den aller heteste kandidaten til å overta partiledervervet den dagen Hareide velger å gi seg. Om det skjer allerede kommende fredag gjenstår å se.