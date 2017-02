KrF innstiller Ropstad som nestleder annonse Valgkomiteen i KrF innstiller Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad som ny ledertrio. Dagens nestleder, Dagrun Eriksen, er vraket. 01.02.2017 kl 12:09

Det melder NTB i en hastemelding.

Stortingsrepresentanten fra Evje har også tidligere vært aktuell for vervet, men ønsket ikke stå i veien for Dagrun Eriksen.

Men dagens nestleder er i år ikke foreslått til et av toppvervene i partiet.

På egen Facebook-profil skriver Ropstad dette:

«I dag offentliggjorde valgkomiteen at de har innstilt meg som 2. nestleder til KrF. Dette er en stor tillitserklæring og jeg er veldig takknemlig for å bli innstilt med så bred støtte i partiet! Da jeg begynte mitt politiske engasjement i KrFU for nesten 17 år siden var det med en overbevisning om at mitt engasjement kunne bety en positiv forskjell for andre. Det har jeg fått oppleve etter snart to perioder på Stortinget. Når jeg nå følte at det var riktig tidspunkt for å takke ja til å stille som nestleder, er det med et grunnleggende ønske om å ikke bare ta et større ansvar, men også få en større mulighet til å forme det partiet og det samfunnet jeg ønsker å tilhøre».

Innstillingen fra valgkomiteen er enstemmig. Valgkomiteen kommer med innstilling til resten av sentralstyret i løpet av februar.

Saken oppdateres