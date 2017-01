Krasjet ved fotgjengerfelt

Få full digital tilgang på Agderposten i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her Hei, og velkommen til Agderposten! Logg inn her

BAKFRA: Denne bilen klarte ikke stoppe og havnet i bakenden på en annen bil. (Foto: Elisabeth Grosvold)

To biler ble skadet i en påkjørsel bakfra på Kystveien i Arendal tirsdag. 24.01.2017 kl 13:10 (Oppdatert 13:43)

Frank Johannessen

Tlf: 911 03 385 Meldingen kom klokken 13.08 om kollisjonen og brannvesenet rykket ut til Kystveien ved Holmen i Songebukta. Det viste seg raskt at det hadde gått bra med de involverte personene og at kjøretøyene hadde tatt støyten. – Vitner på stedet forklarer at den første bilen stoppet for en fotgjenger og at bil nummer to ikke så dette, trolig på grunn av lav sol, og dermed krasjet den inn i den første bilen, opplyser operasjonsleder Martin Ugland. Ingen personer kom til skade i kollisjonen. Det oppstod noe kø etter kollisjonen, men de involverte bilene ble raskt dyttet ut av veien. Les alt om Aust-Agdertrafikken her.